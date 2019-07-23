Столкновения с полицией в Пуэрто-Рико

Массовые акции протеста в Пуэрто-Рико переросли в столкновения с полицией. В понедельник более 200 тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки губернатора Рикардо Росселло. В ставшей достоянием общественности переписке со своими помощниками чиновник использовал нецензурные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и певцу Рики Мартину, а также пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса пуэрториканце. Росселло заявил, что уходить не собирается. Митинги в городе Сан-Хуан продолжаются уже 11 день подряд.