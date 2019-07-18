Портрет Нила Армстронга на пшеничном поле

В честь 50-летия высадки на Луну на пшеничном поле близ Вероны появился гигантский портрет астронавта Нила Армстронга.

Это творение итальянского художника Дарио Гамбарина, работающего в стиле лэнд-арт. Изображение занимает площадь 26 тысяч квадратных метров. А создано оно при помощи плуга и трактора.

В портфолио Гамбарина есть также огромные портреты Владимира Путина, Дональда Трампа, Барака Обамы, Джона Кеннеди, а также Нельсона Манделы и Мартина Лютера Кинга, наконец, папы Римского.