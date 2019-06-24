Европа: под жарким солнцем

В Европу приходит аномальная жара. В Бельгии, Австрии, Испании, Венгрии воздух может прогреться до 40 градусов по Цельсию. К рекордным температурным показателям готовится и Франция. В четверг в центре страны ожидается до 42–45 градусов. В Париже - 40 в тени. Чтобы облегчить участь парижан и гостей столицы, мэрия распорядилась открыть парки и сады в ночное время, установить дополнительно фонтанчики с водой. В Германии не исключают, что жара может побить рекорд 2015 года, когда столбик термометра поднимался до отметки в 40,3 градуса. Медики советуют по возможности оставаться дома, пить больше воды, и принимать душ.