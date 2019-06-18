Верхом на игрушечной лошади

В Финляндии в городе Сейняйоки состоялся чемпионат по верховой езде на игрушечных лошадях. В нём приняли участие около четырёхсот наездников. Необычной верховой ездой занимаются в основном девочки в возрасте от 10 до 18 лет. По правилам конкурса участники делятся на несколько возрастных категорий. Затем они демонстрируют выездку и прыжки, также судьи оценивают внешний вид и ухоженность деревянной или плюшевой лошади. Изготавливают их, как правило, дома своими руками, украшают их, а некоторые участники даже дают своим скакунам забавные клички. Посмотреть на необычное соревнование приехали около 2500 зрителей. "Лошадей-победителей" потом продают. За каждого могут выручить до двухсот долларов.