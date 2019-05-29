Средний Запад: следы торнадо

Порядка 55 смерчей пронеслись по Среднему Западу во вторник, оставив после себя разрушенные здания, искорёженные автомобили и груды мусора. По данным синоптиков, стихия затронула восемь американских штатов.

Больше всего пострадали населённые пункты Огайо. Там без электричества остались порядка 65 тысяч зданий. В небольшом городке Селине погиб 81-летний мужчина: на его дом торнадо обрушил автомобиль. Десятки людей получили травмы различной степени тяжести.

Наутро после удара стихии работники коммунальных служб, волонтеры и сами жители приступили к уборке мусора. Для очистки местных автотрасс понадобились снегоуборочные машины. Ущерб от торнадо ещё предстоит оценить.