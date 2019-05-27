Мелания Трамп встретилась в супругой премьера Японии

Первая леди США Мелания Трамп и супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ приняли участие в культурном мероприятии в Токио. В настоящее время американский лидер Дональд Трамп находится в Японии с официальным визитом. В понедельник Трамп провел переговоры с Синдзо Абэ и встретился с императором Нарухито и императрицей Масако. Трамп стал первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового японского монарха, вступившего на престол 1 мая. Визит президента США в Японию завершится 28 мая.