Миссури после смерча

Полуразрушенные дома, горы искорёженных автомобилей и мусора оставил после себя мощный торнадо, пронёсшийся по Миссури.

Больше всего пострадала столица американского штата - Джефферсон-Сити. Многие здания получили серьёзные повреждения, сообщают власти города с 40-тысячным населением. С порезами и ушибами госпитализированы 20 человек. Их жизни ничто не угрожает.

Но без жертв не обошлось. Именно с непогодой связывают гибель семи человек в цетральной части США.

На обширной территории страны - от Техаса и западной части Оклахомы до Небраски - вот уже несколько дней идут проливные дожди, которые в ближайшее время не прекратятся, говорят синоптики. В этих районах сохраняется угроза наводнений и торнадо.