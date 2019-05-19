100 тысяч активистов на гей-параде в Брюсселе

Десятки тысяч ЛГБТ-активистов и их сторонников со всей Европы приехали в субботу в Брюссель для участия в ставшем традиционным Бельгийском гей-параде. Главная задача этого мероприятия - продвижение идеи равенства и борьба с дискриминацией в ЛГБТ-сообществе.

В Бельгии в 2003 были легализованы гомосексуальные браки, а затем разрешено усыновление детей однополыми парами. Тем не менее, по словам организаторов акции, ЛГБТ-сообщество по-прежнему сталкивается с проявлениями нетерпимости.