Тайвань первым в Азии разрешил однополые браки

Тайваньские ЛГБТ-активисты не скрывали слез, когда услышали о том, что парламент одобрил закон о легализации однополых браков. Сотни людей ждали результатов голосования на улице, несмотря на проливной дождь. Депутаты рассматривали три документа, и в итоге приняли тот из них, который считается самым либеральным. Таким образом Тайвань стал первым местом в Азии, где легализованы однополые браки.

В 2017 году Верховный суд постановил, что запрет однополых браков нарушает конституционные права жителей острова. После этого у депутатов было ровно два года на то, чтобы разработать законопроект. Правда, большинство местных жителей этот документ не поддерживают.