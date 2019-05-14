Тайвань: митинг за легализацию однополых браков

Сотни тайваньских ЛГБТ-активистов собрались возле здания парламента в преддверии голосования по трем законопроектам об однополых браках, которое должно пройти в пятницу. Первый документ, разработанный правительством, предлагает уравнять в правах гомосексуальные и гетеросексуальные пары. Если парламентарии примут этот закон, то Тайвань станет первым местом в Азии, где официально будут разрешены однополые браки. Два других законопроекта подразумевают более ограниченные права для представителей ЛГБТ-сообщества.

В 2017 году Верховный суд Тайваня признал, что запрет однополых браков - это нарушение конституции. Но в ноябре прошлого года на острове прошли несколько референдумов, на которых большинство жителей решили, что браком может считаться только союз между мужчиной и женщиной.