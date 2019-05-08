Первый ритуал императора Нарухито

Новый император Японии Нарухито, начавший исполнять свои обязанности на прошлой неделе, совершил древний синтоистский ритуал, чтобы снискать благосклонность богов к монаршему дому. В среду утром в сопровождении придворных посетил три святилища Императорского дворца, чтобы сообщить богине Солнца Аматерасу-о-миками, а также духам своих душам предков и различным божествам (духам-ками) о дате своей инаугурации и дате самого главного момента церемонии восшествия на престол - Дайдзёсай.

Инаугурация с участием иностранных монархов состоится 22 октября, церемония Дайдзёсай (Великого благодарения) - в ночь с 14 на 15 ноября.

Император был одет в церемониальные одежды специального сумахового цвета - его в Японии добывают из плодов сумаха (японского воскового дерева) и издревле используют лишь для монарших одеяний.

Окончательно 59-летний Нарухито взойдёт на Хризантемовый трон 22 октября. Дата выбрана в соответствии с древним японским летоисчислением, которое регламентирует смену власти.