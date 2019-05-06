"Молодец, Меган!" - прокричал неофициальный городской глашатай у Виндзорского замка в понедельник (6 мая), после того как стало известно, что герцогиня Сассекская родила мальчика.

Глашатай закончил свое объявление о рождении королевского ребенка, добавив: "Боже, благослови Америку. Боже, храни Королеву"

О рождении первенца пара объявила в своем официальном аккаунте в Instagram. Мальчик родился рано утром 6 мая весом около 3,3 кг. Принц Гарри присутствовал на родах.

Внук королевы Елизаветы принц Гарри и Меган Маркл, бывшая американская актриса, поженились в Виндзорском замке в мае прошлого года.

Ребенок станет восьмым правнуком 93-летней королевы, самого долго правящего монарха в мире, и становится седьмым в очереди на британский престол. Новорожденный может иметь право на совместное британское и американское гражданство.