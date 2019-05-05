В Севилье открылась ежегодная ярмарка

В Севилье в ночь на воскресенье официально открылась ежегодная ярмарка. В течение недели гостей и жителей Севильи ожидает множество захватывающих мероприятий и веселых вечеринок. На ярмарочной площади расставлены палатки и ларьки. Здесь можно провести весь день и остаться до утра: вкусно поесть, потанцевать и пообщаться с друзьями. По оценкам организаторов, ежедневно ярмарку будут посещать порядка 500 тысяч человек. Прибыль от проведения ярмарки составит около 800 миллионов евро.