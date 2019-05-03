Индию накрыл мощный циклон

В восточной части Индии бушует мощный циклон "Фанни". Уже в пятницу утром власти сообщили, что жертвами стихии стали по меньшей мере три человека. "Фанни" несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч.

Власти восточного штата Орисса эвакуировали более 1 млн человек. Их переселили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Министерство железных дорог Индии информировало об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории штата Орисса. Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, в пятницу также закрыт аэропорт в Калькутте.

Стихия также может нанести серьезный ущерб зерновым культурам, плантациям фруктовых деревьев. Ветер представляет угрозу старым постройкам, линиям электропередачи. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.