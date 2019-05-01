В Японии началась эпоха "Рэйва"

В Японии началась эпоха "Рейва", что в переводе означает "гармония" и "порядок". На престол взошел новый император, после чего в Японии началось новое летосчисление. Во время церемонии, которая прошла во дворце в Токио, Нарухито пообещал, что будет ориентироваться в своей работе на отца Акихито и предыдущих императоров Японии.

89-летний Акихито стал первым за 200 лет императором Японии, который сам решил сложить с себя полномочия. Он занимал трон 30 лет, но из-за проблем со здоровьем решил уступить власть старшему сыну 59-летнему Нарухито.