Саудовская Аравия чествует скалалозок

На этой неделе спортсменки возглавили соревнование по экстремальным видам спорта - самый амбициозный проект в мире, который проходит на северо-западе Саудовской Аравии.

Чемпионка мира по боулдерингу Джулиана Вурм присоединилась к саудовке Ясмин Гатани, занимающейся скалолазанием. Обе начали однодневное мероприятие по скалолазанию, планирующим полётам и прыжкам.

Знаменитая в Саудовской Аравии Ясмин Гатани - директор Федерации скалолазания и туризма своей страны. Она сказала, что была польщена приглашением принять участие в соревнованиях, на которые съехались столько талантливых спортсменов.

"Скалолазание в Саудовской Аравии раньше считалось спортом, в котором доминируют мужчины, но правительство на 100% поддерживает спортсменок, и это помогает саудовскому обществу верить в женщин", - сказала Гатани.