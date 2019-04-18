Колумбийский "марафон поцелуев"

"Не бойтесь любить" - под этим лозунгом десятки однополых пар демонстративно держались за руки, обнимались и целовались на глазах многочисленных прохожих в самом центре Боготы.

Так называемым "марафоном поцелуев", который прошёл в среду возле входа в крупный торговый центр, участники призвали колумбийцев уважать права представителей ЛГБТ-сообщества и положить конец дискриминации, преследованиям геев и лесбиянок в этой южноамериканской стране.

Некоторые отреагировали на происходящее негативно, даже агрессивно - ругая демонстрантов, обвиняя их в том, что они "подают плохой пример подрастающему поколению". Один мужчина даже толкнул пару на глазах у толпы зевак. Кто-то вызывал полицию. Двоих участников оштрафовали за "непристойное поведение" в общественном месте.