Греция повышает безопасность своих автотрасс

Темпейская долина в Греции долгое время оставалась одним из самых опасных автомобильных участков. Сегодня трасса входит в перечень самых надежных в стране.

Северный отрезок скоростного шоссе, соединяющего Афины и Салоники, был завершен два года назад.

Три новых туннеля и мосты заменили устаревшую инфраструктуру прежней трассы национального значения, печально известной частыми авариями.

Атанасиос Блиатсиос, дальнобойщик: "Преимущества новой дороги налицо. Она надежна. Здесь возвели туннели, которые защищают нас от разного рода опасностей при пересечении долины".

Реконструкция трассы осуществлялась при поддержке Европейской политики сплочения.

За два года на новом шоссе сократилось число ДТП. Этот участок дороги сегодня интегрирован в Европейский маршрут Е75, соединяющий Норвегию с югом Греции.

Реконструкция заняла на 6 лет больше, чем планировалось; виной тому - экономический кризис в Греции. Несмотря на сложности, строительные работы в долине привели к созданию временных рабочих мест - еще один явный плюс проекта.

Димитриос Галанис, комапния Aegean Motorway: "Построенные здесь туннели позволили повысить проходимость трассы, активизировать мобильность в регионе, улучшить сообщение между северной и центральной Грецией. Новая инфраструктура позволяет сократить время в пути в среднем на полчаса. Разумеется, самое главное для нас - это безопасность людей и транспорта. Теперь водителям не приходится пересекать Темпейскую долину по старинке, к их услугам - современная инфраструктура и туннели".

На трассе - три туннеля общей протяженностью 11 км, они оснащены высокотехнологичными камерами слежения: данные стекаются в диспетчерский центр, работающий круглосуточно.

Мария Гоуди, диспетчерский центр: "В туннелях камеры установлены через каждые 75 метров - всего там около 400 устройств. Их задача - отслеживать аварии, инциденты, реагировать на остановившуюся машину, контролировать передвижение пешеходов. Камеры также фиксируют различные нарушения, например, движение в неверном направлении или курение в туннеле".

Трафик на новом участке шоссе в последние два года вырос на 18%. В день трассу пересекает 11 тысяч транспортных средств, из которых четверть - грузовики или автобусы.

Атанасиос Блиатсиос, дальнобойщик: "Раньше проезжать через этот участок было намного сложнее. Я не мог отвлечься, чтобы полюбоваться прекрасным пейзажем. сейчас все иначе. Я полюбил здесь ездить".