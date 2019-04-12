В Ватикане открыли Святую лестницу, "по которой ступал Христос"

Верующих впервые за три столетия допустили на мрамор Святой лестницы старого Латеранского дворца в Ватикане. Согласно католическому преданию, по этим камням ан Голгофу перед распятием поднимался Иисус Христос. Верующие считают, что на камне остались следы крови Сына Божия. Наверх они восходят по традиции на коленях.

Долгое время мраморные ступени Святой лестницы были скрыты под деревянным настилом с окошками в местах, где, согласно преданию, видны следы крови. Теперь после реставрации камень был вновь открыт для верующих.