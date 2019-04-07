Эвакуация животных из зоопарка Газы

Сотрудники международной благотворительной организации Four Paws International в воскресенье эвакуировали десятки животных из пришедшего в упадок зоопарка Газы. Пять львов, лисы, обезьяны, пеликаны и страусы отправились отсюда в Иорданию. Это стало четвёртой по счёту и самой крупной такой операцией в раздираемом войной палестинском анклаве, где звери не получают надлежащего ухода, часто болеют, а порой гибнут от голода. В начале этого года здесь погибли четыре львёнка. В Газе по-прежнему остаются звери ещё в трёх зоопарках.