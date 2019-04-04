Принц Гарри побывал на уроке балета для детей

Принц Гарри побывал в гостях у некоммерческой общественной организации YMCA в восточном Лондоне. Ее сотрудники рассказали Гарри о своей работе в сфере психического здоровья, об оказании помощи бездомным, а также пригласили на урок балета для шестилетних детей. Принц высоко оценил способности ребят и даже выполнил вместе с ними упражнение, в ходе которого нужно, не теряя равновесия, как можно дольше простоять на одной ноге со специальным пластиковым диском на голове. Внимание принца Гарри, который вскоре сам станет отцом, привлекла и самая маленькая посетительница, трехмесячная девочка. Принц побеседовал с ее мамой, спросил, хорошо ли ребенок спит по ночам, и обменялся с малышкой улыбками.