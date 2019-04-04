Ограбление в прямом эфире

В бразильском городе Сан-Паулу ведущие и гости радиопрограммы, шедшей в прямом эфире в четверг вечером, стали жертвами ограбления. Трое преступников, угрожая оружием, сначала собрали со стола в студии все смартфоны и мобильные телефоны, а затем потребовали снять часы и отдать ювелирные украшения. За происходящим по Интернет-трансляции наблюдали около 30 радиослушателей. Директор радиостанции позже рассказал, что слушатели тут же вызвали полицию. Однако служители порядка прибыли уже после того, как грабители скрылись. Онлайн-радиостанция SOT расположена в одном из самых богатых районов Сан-Паулу.

В январе этого года президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, расширяющий право на приобретение и владение огнестрельным оружием. По мнению президента, владение оружием позволит добропорядочным гражданам защищать себя от преступников.