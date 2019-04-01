Венесуэльцы запасаются водой

От беднейших трущоб до самых богатых районов - нехватка воды затронула все слои венесуэльского общества.

5-литровая бутылка стоит около 2 долларов в супермаркете в Каракасе, что достаточно дорого для малообеспеченных семей в Венесуэле, где минимальная месячная заработная плата составляет около 6 долларов в месяц.

Несмотря на предупреждения о том, что вода не пригодна для питья, люди выстраиваются в очереди, чтобы запастись этой жизненно важной жидкостью.

Правительство президента Николаса Мадуро говорит, что дефицит воды связан с длительной засухой, а также обвиняет противников в саботаже ее поставок.

Оппозиция же во главе с Хуаном Гуайдо, который в январе объявил себя главой временного правительства, обвиняет правительство в том, что в течение многих лет в стране не проводились ремонтные работы водопроводной системы.