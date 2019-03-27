Наводнения в Перу

В Перу из-за сильных ливней во многих районах продолжаются наводнения. По последним данным, в результате стихии пострадали по меньшей мере 13 тысяч человек и около полусотни погибли. Среди наиболее пострадавших районов - Икитос, Уануко и Оксапампа. В сельской местности Икитос школьники были вынуждены добираться домой по затопленным улицам, которые превратились в реки, в хозяйственных тазах. В начале этого месяца Лима объявила чрезвычайное положение из-за наводнения в более чем 650 районах страны. Ожидается, что плохая погода продержится до следующей недели.