Коала спряталась от жары в автомобиле

В Южной Австралии коала забралась в автомобиль. Животное не выдержало жаркой погоды и решило охладиться в машине с кондиционером.

Коале настолько хотелось остаться в прохладном месте, что её не остановило даже присутствие собаки.

Животное сначала забралось на заднее пассажирское сиденье, а затем перебралось на водительское место.

Владельцу транспортного средства пришлось приложить немало усилий, чтобы выпроводить коалу из автомобиля.

Животное вцепилась когтями в переднюю панель салона и не хотело покидать транспортное средство.