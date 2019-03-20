Коала спряталась от жары в автомобиле
В Южной Австралии коала забралась в автомобиль. Животное не выдержало жаркой погоды и решило охладиться в машине с кондиционером.
Коале настолько хотелось остаться в прохладном месте, что её не остановило даже присутствие собаки.
Животное сначала забралось на заднее пассажирское сиденье, а затем перебралось на водительское место.
Владельцу транспортного средства пришлось приложить немало усилий, чтобы выпроводить коалу из автомобиля.
Животное вцепилась когтями в переднюю панель салона и не хотело покидать транспортное средство.