Журналисты и адвокаты - против пятого срока Абдель Азиза Бутефлики. Сотрудники СМИ собрались в четверг на Площади свободы прессы в центре Алжира и устроили сидячую забастовку, протестуя против планов действующего президента и против цензуры. "Без свободной прессы реформы теряют смысл" - было написано на одном из транспарантов. Собравшиеся заявили, что это вторая акция протеста алжирских журналистов за последние 10 дней и что они намерены стать частью народного движения против пятого срока Бутефлики. В тот же день до тысячи адвокатов устроили демонстрацию протеста в центре столицы, требуя вывести Абдельазиза Бутефлику из предвыборной гонки на основании его тяжелого состояния здоровья. Они попытались прорвать полицейские кордоны вокруг Конституционного совета, ответственного за утверждение 21 кандидата на предстоящих выборах. Собравшиеся заявили, что кандидатура Бутефлики должна быть отклонена, потому что он не мог получить необходимую медицинскую справку. Конституционный совет должен определиться с кандидатами до 14 марта. Бутефлика находится в Швейцарии с 24 февраля для того, что президиум описал как "обычные медицинские тесты".

Между тем президент Алжира обратился к народу из Швейцарии. Заявление главы государства по случаю Международного женского дня зачитала в эфире телевидения министр почты, информационных и телекоммуникационных технологий Алжира Худа Иман Фераун. В нем, в частности, Бутефлика приветствовал "мирный характер народных выступлений". "Мы видели несколько дней назад, сколько мужчин и женщин в разных частях нашей Родины вышли на мирные акции, чтобы выразить свое мнение, - говорится в послании. - И это свидетельствует о зрелости наших граждан, включая и молодежь, и подтверждает, что демократический плюрализм, за который мы боролись, стал реальностью". В то же время он предостерег от попыток "спровоцировать хаос и мятеж как изнутри, так и из-за пределов страны".