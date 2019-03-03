Езидские женщины и дети вернулись из плена домой

Группа езидских женщин и детей воссоединилась с семьями в городе Дохук на севере Ираке после возвращения из Сирии, где они провели в плену у Исламского государства более четырех лет.

Среди прибывших три женщины и 18 детей, их похитили в августе 2014 года при нападении на город Синджар – одном из центров компактного проживания иракских езидов.

Боевики "Исламского государства" расстреляли, обезглавили, сожгли заживо или похитили более 9000 езидов, что было признано ООН геноцидом. По мнению лидеров общины, более 3000 езидов остаются неучтенными.