Афганистан: в результате паводка погибли и пострадали люди

По данным ООН, по меньшей мере 20 человек погибли в результате паводка в провинции Кандагар на юге Афганистана. Здесь за 30 часов выпало 97 миллиметров осадков, в результате чего оказалась затоплена часть города Кандагар, а также прилегающие к нему районы. Еще десять человек, среди которых дети, числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия повреждены порядка двух тысяч домов. По словам заместителя губернатора провинции Кандагар Абдулл Хананана Мониба, это был сильнейший за последние семь лет паводок. Армия оказала помощь 400 семьям в районах, пострадавших от наводнения.