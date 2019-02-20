Париж против антисемитизма

Многотысячная манифестация в Париже. Её участники, среди которых лидеры всех политических партий ( в том числе бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози), осуждают всплеск антисемитских нападений. В последние недели вандалы осквернили десятки могил на еврейских кладбищах, нарисовав на камнях свастику и нацистские лозунги.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил кладбище в городке Катценхайм недалеко от Страсбурга, где были осквернены 96 могил, и почтил память усопших. Позже он посетил также мемориал Холокоста в Париже.