Северное сияние в Лапландии

Лапландия не только родина Санта Клауса, но и край, где можно наблюдать удивительное по красоте северное сияние.

Лапландия занимает большую территорию, но при этом имеет очень маленькую плотность населения. А а значит, огни городов не заглушают яркость красок небесной феерии.

Все, что находится севернее Рованиеми, лежит уже за полярным кругом, в холодное время года тут темнеет рано, а зимой и вовсе царит полярная ночь, поэтому шансы стать очевидцем красочного зрелища значительно возрастают.

Лучшее время для "охоты" на Aurora Borealis - сентябрь-октябрь и февраль-март. Идеально подойдет холодная ясная погода, и, конечно, на небе не должно быть облаков.