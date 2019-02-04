Италия заблокировала заявление глав МИД ЕС о признании Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Италия заблокировала заявление глав МИД ЕС о признании Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. C подтверждением этой информации в эфире "Радио-1" выступил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни. Ранее о том, что Италия проголосовала против, сообщили дипломатические источники.

В Италии внутри правящего большинства в составе партий "Лига" и "Движение 5 звезд" нет единства позиции по венесуэльскому кризису. Представители "Лиги" утверждают, что время "тирана Мадуро" кончилось. Тогда как "пятизвездные" не допускают идеи внешнего вмешательства в дела латиноамериканской страны.

В то же время в официальном заявлении премьер-министр Италии Джузеппе Конте напомнил, что Рим не признал и результатов последних президентских выборов в Венесуэле, на которых Мадуро был избран на новый срок. Он указал, что Италия поддерживает проведение новых выборов и урегулирование кризиса путем диалога.