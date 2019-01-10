Массовая застройка "замками Спящей красавицы" оказалась невостребованной

Сотни одинаковых элитных коттеджей в стиле замка Спящей красавицы возникли в небольшом городке Мудурну на северо-западе Турции. В посёлке 732 виллы и торговый центр — его строительство началось в 2014 г., но сейчас проект заморожен из-за финансовых трудностей. Инвесторы не спешат покупать дома с намёками на сказочный стиль и европейские элементы архитектуры. Это объясняют падением курса турецкой лиры, инфляцией и общей нестабильностью национальной экономики.