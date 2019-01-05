Конкурс новогодней каллиграфии в Японии

Более 3 тысяч человек приняли участие в новогоднем конкурсе каллиграфии в Токио. По заданию организаторов они должны были написать определённые иероглифы, набор которых был индивидуален: он зависел, в частности, от возраста конкурсанта. Самому молодому участнику было три года, самому старшему — 89 лет. На выполнение задания давали 24 минуты.

Конкурс имеет ещё и символическое значение. Многие верят, что написанные тобой иероглифы в этот день определят, каким будет весь предстоящий год. Лучших каллиграфов должны объявить 24 февраля.