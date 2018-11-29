В Нью-Йорке зажглась главная ёлка США

Возле нью-йоркского "Рокфеллер-центра" зажглась главная ёлка США. Высота дерева - чуть больше 20 метров. Его украшает 8-километровая гирлянда и звезда, усыпанная кристаллами Swarovski. Зажег елку мэр города Билл де Блазио.

Церемония в "Рокфеллер-центре" впервые прошла в 1931 году. Сейчас поглядеть на главную елку США съезжаются туристы со всей страны и даже из-за рубежа. "Это магия. Я приехал из Флориды. То, что я увидел, было потрясающе", - поделился эмоциями один из зрителей.