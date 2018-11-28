Папа Римский столкнулся с "очень непослушным мальчиком"

Во время еженедельной аудиенции папы Римского Франциска в Ватикане на подиум внезапно выбежал маленький мальчик. Ребёнок подёргал за руках швейцарского гвардейца, подурачился за спиной у понтифика, покрутился на ковре перед предстоятелем Католической церкви. Затем появилась его мать. Как объяснил Франциск, она рассказал ему, что мальчик не говорит, а ещё он из Аргентины, «поэтому очень непослушный».

Понтифик попросил не уводить ребёнка. «Он свободен. Он свободный и непослушный. Он заставил меня подумать о себе самом. Получается ли у меня быть таким же свободным перед лицом Господа?»