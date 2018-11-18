В Индии появилась больница для слонов

В индийском городе Уттар-Прадеше в пятницу открылась первая в стране больница для слонов. Слоны считаются в Индии священными животными, но сейчас в стране осталось лишь около 25 000 диких слонов, этому виду угрожает исчезновение. При этом сотни слонов содержатся в неволе, их используют как туристическую достопримечательность и тогда с ними нередко плохо обращаются.Теперь в освобождённые из неволи слоны, порой годами страдавшие от жестокости и алчности хозяев, получают в больнице квалифицированную медицинскую помощь.