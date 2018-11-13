11-летний мальчик спасает носорогов

11-летний Хантер - знаменитость в Южной Африке и за ее пределами. Этот мальчик решил посвятить жизнь спасению носорогов, которым угрожает браконьерство. Сегодня носороги - один из исчезающих видов фауны. В Азии их рог высоко ценится, поскольку считается, что порошок из него может исцелять такие болезни, как рак. По оценкам ученых, в Африке осталось лишь 25 000 диких особей. Часто браконьеры заманивают и убивают самок, оставляя детенышей на произвол судьбы. В частном заповеднике Акила близ Кейптауна подобранных малышей выхаживают и, когда они вырастают, выпускают на волю. Хантер смог собрать 14 000 евро от спонсоров и намерен продолжать свою деятельность. Он не только собственноручно кормит из бутылочки самых маленьких, но и проводит видеоконференции, объясняя сверстникам в разных странах и, прежде всего в Азии, необходимость борьбы с браконьерством и важность спасения популяции носорогов и защиты окружающей среды в целом. Когда вырастет, Хантер хочет стать врачом.