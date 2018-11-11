Караван мигрантов продолжает путь

Караван мигрантов приближается к американской границе. В воскресенье тысячи участников каравана покинули штат Керетаро в центральной Мексике — кто-то на грузовиках — и продолжили свой путь к границе с США, где они собираются просить убежище. Ранее президент Дональд Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат и подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам. Но участники каравана говорят, что предпочитают оказаться в неопределенной ситуации на границе, чем терпеть нищету и насилие на родине.