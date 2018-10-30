Самая высокая статуя в мире

Самую высокую статую в мире, изображающую одного из отцов-основателей Индии Сардара Валлабхбай Пателя, откроет премьер-министр страны Нарендра Моди в своём родном штате Гуджарат в среду, 31 октября. Сардар Патель, которого прозвали «Железным человеком», сыграл важную роль в интеграции почти 500 княжеств после обретения независимости. Статуя высотой 240 м, сделанная из железа и бронзы, в два раза выше американской статуи Свободы. Её создание обошлось в 420 миллионов долларов. Она станет самой высокой статуей в мире, побив прежний рекорд – высота статуи Будды в Весеннем Храма в Китае – 153 м.