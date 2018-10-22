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Испании страдает от мощного наводнения

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Испании страдает от мощного наводнения

Юг Испании страдает от мощного наводнения, вызванного сильнейшими ливнями. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома в провинции Малага 21 октября. В регионе объявлен красный - высший - уровень угрозы. В городе Ардалес в течение суток выпало около 40 мм осадков. Машины уходили под воду. Заблокировано движение на участках шести автомагистралей. Разрушены сотни зданий. Есть жертвы. Во время спасательной операции погиб пожарный - его унесло потоком воды. Тело мужчины было найдено в семи километрах от места происшествия. Два человека, в спасении которых он принимал участие, выжили.

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