Срочная новость

Срочная новость

В Италии рухнул мост

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В Италии рухнул мост

Проливные дожди обрушились на итальянский остров Сардиния в среду, вызвав наводнение. Наибольший урон стихия нанесла городам Кальяри и Капотерра. Некоторые участки автомагистрали под номером 195, соединяющей два населённых пункта, затопило: местная река вышла из берегов. Под автомобильным мостом размыло грунт, и произошло обрушение. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К тому времени движение транспорта по шоссе уже было перекрыто из-за плохих погодных условий. На месте происшествия работают спасательные и аварийные службы.

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Сан-Лоренсо: разруха после наводнения

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Сан-Лоренсо: разруха после наводнения

Перевёрнутые автомобили, обломки мебели, деревья, грязь, мусор... По улицам Сан-Лоренсо не пройти и не проехать. Местные жители бок о бок с работниками коммунальных служб и военными трудятся над тем, чтобы вернуть городу прежний облик.