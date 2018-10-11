В Италии рухнул мост

Проливные дожди обрушились на итальянский остров Сардиния в среду, вызвав наводнение. Наибольший урон стихия нанесла городам Кальяри и Капотерра. Некоторые участки автомагистрали под номером 195, соединяющей два населённых пункта, затопило: местная река вышла из берегов. Под автомобильным мостом размыло грунт, и произошло обрушение. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К тому времени движение транспорта по шоссе уже было перекрыто из-за плохих погодных условий. На месте происшествия работают спасательные и аварийные службы.