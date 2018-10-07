Палу: число погибших приближается к 2 тысячам

Число жертв землетрясения в Индонезии в минувшую пятницу достигло 1 944. Учитывая, что пропавшими без вести числятся пять тысяч человек, окончательные результаты могут значительно превзойти эту цифру. По данным агентства Синьхуа, в больницах остаются 2 549 человек, еще 152 предположительно находятся под завалами. Как сообщил официальный представитель индонезийского национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, поисково-спасательная операция в провинции Центральный Сулавеси должна завершиться в четверг, но может быть продлена еще на три дня. В результате землетрясения и цунами более 62 тысяч индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они размещены в убежищах и 147 эвакуационных центрах. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 повторных толчков. Они стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 метров.