Болгария: обнаружены тела 18 нелегальных мигрантов

Восемнадцать мигрантов были найдены мертвыми в грузовике в Болгарии. В последние месяцы балканская страна столкнулась с наплывом нелегалов, не виданным со времен миграционного кризиса 2015 года.

"По предварительным данным, в кузове автомобиля незаконно перевозили порядка 40 мигрантов. Они были спрятаны под дровами", - заявили представители МВД.

О причине их гибели не сообщается. Ведется следствие, но версия дорожно-транспортного происшествия исключена.

Брошенный грузовик вблизи деревни Локорско, примерно в 20 км от столицы Софии, обнаружили местные жители и сообщили в полицию. Выживших пассажиров доставили в блольницу. Контрабандисты объявлены в розыск.

Болгария за последний год столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов, несмотря на 234-километровый забор из колючей проволоки вдоль границы с Турцией.

Накануне в Софии объявили о создании организации для идентификации и пресечения преступных групп по торговле мигрантами. Об ее особом значении для всей Европы и участии в этом проекте Европола заявил в Бургасе министр внутренних дел Иван Демерджиев.

Нынешняя драма в Болгарии перекликается с похожими, которые произошли в 2019 году. Так тела 39 вьетнамцев в грузовике-рефрижераторе были обнаружены недалеко от Лондона. А в Австрии полиция обнаружила брошенный на обочине шоссе в Парндорфе, недалеко от границы с Венгрией, грузовик-рефрижератор с 71 разлагающимися телами мужчин, женщин и детей.