Пандемия не завершена: в Давосе ученые и бизнесмены призывают не успокаиваться

Нынешний слет ежегодного форума в Давосе стал самой крупной встречей мировых лидеров с начала пандемии. Три года назад, в январе 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здоровья, обозначив международную озабоченность. Несмотря на стремление извлечь уроки пандемии за три года, некоторые уже объявили о ее завершении. Тем временем риски сохраняются.

В ходе дискуссии, модератором которой выступила журналист Euronews Саша Вакулина, обсуждалась текущая ситуация, рост числа случаев заболевания во всем мире и последствия для глобальной системы здравоохранения. В дебатах приняли участие Мария Лептин, президент Европейского исследовательского совета, Сет Беркли, генеральный директор Альянса по вакцинам (Gavi), Стефан Бансель, генеральный директор компании Moderna, а также Мишель Уильямс, декан факультета Гарвардской школы общественного здравоохранения.

"В США по-прежнему коронавирус убивает 526 человек в день. Это больше по сравнению с октябрем-ноябрем, когда было около 400 смертей, - такие данные приводит Мишель Уильямс, - Меня удручает что девять из десяти смертей можно было избежать, если бы люди прививались, в том числе бустерами, соблюдали некоторые меры предосторожности: проветривали, носили маски, сохраняли дистанцию. Для меня, работника здравоохранения, тот факт, что возможно избежать девяти из десяти смертей, является напоминанием о том, что разговоры об окончании пандемии преждевременны".

Вакцины в рекордные сроки (но не для всех)

Альянс Gaviс в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ВОЗ на пике пандемии запустил инициативу Covax, направленную на поддержку и ускорение поставок вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. "Три года назад, во время последней пандемии гриппа, развивающиеся страны не получили ни одной вакцины, - вспоминает Сет Беркли. - Все они были раскуплены богатыми. Мы понимали, что и на этот раз будет так, если пандемия охватит планету, и придумали концепцию COVAX, к которой привлекли множество людей в надежде попытаться что-то сделать. Для начала отмечу выдающиеся усилия учёных. На вакцину у них ушло 327 дней. Изначально, спроси вы о том, за какой срок это можно сделать, я бы сказал - минимум полтора- два года. Мы ввели первую дозу пациенту в развивающемся мире через 39 дней после того, как привили первого человека в богатой стране. В идеале это должно было произойти в тот же день, но и это такой график стал достижением!"

Как сегодня обстоят дела с разработкой, внедрением и масштабным производством вакцин для различных вариантов и подвариантов? "Сегодня у нас есть заводы в США и Швейцарии, - рассказал Стефан Бансель. - Летом мы показали, что можем очень быстро адаптироваться к различным вариантам. В конце июня нас попросили о бустере для варианта Omicron BA.5, и мы сделали его за 60 дней".

Важность сомнений

Пандемия показала, чем чревато отрицание науки. Антиваксеры, скептики становились героями дня то тут, то там. Улучшилась ли ситуация сегодня по сравнению с тем, что наблюдалось три года назад?

Мария Лептин привела интересные примеры. "Две из наиболее успешных стран в плане вакцинации населения не ставили целью донести науку до граждан, - напомнила она. - Первая - это Бутан, где им удалось развернуть кампанию, учесть потребности страны, граждан. Они проинформировали религиозных лидеров, привлекли их к тому, чтобы найти для людей подходящее время. Они добились фантастического охвата в иммунизации населения - и без какого-либо научного подхода! Второй известный пример - Португалия, где проведение кампании было поручено генералу в отставке. Он считал население своей армией и, скажем так, сплотил войска. Проблема в том, что многие граждане не понимают, что неопределенность, сомнения является частью научного метода. Если мы хотим повысить доверие к науке, следует обучать общество научным концепциям. Плохая новость заключается в том, что мы сами этого делать не сможем, так как именно нам люди не доверяют".