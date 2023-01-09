Эволюция ковид-19: вслед за США новый штамм добрался до ЮАР

Новый подвариант коронавируса типа Омикрон, XBB.1.5 охватывает всё большие районы США, а на днях был также обнаружен в Южной Африке. И хотя, согласно статистике, эта африканская страна оказаась самой пострадавшей от пандемии COVID-19, учёные, похоже, не опасаются новой "большой волны" заражений.

"Я не ожидаю огромной волны заражений с последующей госпитализацией из-за высокого иммунитета населения в Южной Африке и предыдущих волн вариантов Омикрон", - заявил в пятницу в Твиттере видный южноафриканский вирусолог Тулио де Оливейра, известный тем, что первым обнаружил варианты Бета и Омикрон.

В Южной Африке, где в конце 2021 года был выявлен первый случай заболевания варианта Омикрон, на сегодня зарегистрировано более четырех миллионов случаев заболевания коронавирусом и более 102.500 смертей от Ковид.

Всего 48% жителей ЮАР, подлежащих вакцинации, прошли эту процедуру.

Подвариант XBB.1.5, вирус третьего поколения в семействе Omicron, - это "самый легко передаваемый субвариант, обнаруженный на сегодняшний день", как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По словам Тулио де Оливейры, субвариант был обнаружен в ЮАР в минувшую пятницу - в образце, взятом в конце декабря. Однако на данном этапе не было отмечено "увеличения числа случаев заболевания, госпитализаций или смертей".

Подвариант XBB.1.5 уже присутствует примерно в 30 странах, особенно в Европе и США, где он постепенно становится доминирующим. Его характеристики пока точно не известны. Но, согласно первым данным, бустерная доза бивалентной вакцины, по мнению ВОЗ, должна привести к выработке антител.