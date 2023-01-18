English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

мир

Выборы в Турции переносятся

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган   -   Авторское право  Burhan Ozbilici/AP

Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган сообщил, что следующие президентские и парламентские выборы в стране пройдут 14 мая. 

Ранее всеобщее голосование было запланировано на июнь этого года. Перенос выборов главы государства на более ранний срок объясняется тем, что в июне намечены студенческие каникулы, сезон отпусков, а также начнется хадж, в который отправятся свыше 100 тысяч граждан Турции. 

Голосования пройдут на фоне небывалой безработицы, галопирующей инфляции и роста цен,  вызывающих раздражение населения.

По данным Института статистики Турции: годовая инфляция в Турции на конец сентября 2022 достигла нового пика в 83,45 процента, а ее рост за месяц составил 3,08 процента. Это является самый высокий уровень годовой инфляции в стране с сентября 1998 года

В отчете отмечается, что годовой рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки составил 93 процента. Рост цен в сфере перевозок - 117,66 процента. Наименее значительно за прошедший год выросли цены в сферах коммуникации и образования - на 30,76 процента и 36,69 процента соответственно.