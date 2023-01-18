Выборы в Турции переносятся

Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган сообщил, что следующие президентские и парламентские выборы в стране пройдут 14 мая.

Ранее всеобщее голосование было запланировано на июнь этого года. Перенос выборов главы государства на более ранний срок объясняется тем, что в июне намечены студенческие каникулы, сезон отпусков, а также начнется хадж, в который отправятся свыше 100 тысяч граждан Турции.

Голосования пройдут на фоне небывалой безработицы, галопирующей инфляции и роста цен, вызывающих раздражение населения.

По данным Института статистики Турции: годовая инфляция в Турции на конец сентября 2022 достигла нового пика в 83,45 процента, а ее рост за месяц составил 3,08 процента. Это является самый высокий уровень годовой инфляции в стране с сентября 1998 года

В отчете отмечается, что годовой рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки составил 93 процента. Рост цен в сфере перевозок - 117,66 процента. Наименее значительно за прошедший год выросли цены в сферах коммуникации и образования - на 30,76 процента и 36,69 процента соответственно.