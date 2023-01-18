Мария Ресса оправдана

Нобелевского лауреата и генерального директора издания Rappler Марию Рессу оправдали по делу о неуплате налогов.

По версии следствия, Мария Ресса и Rappler уклонялись от уплаты налогов при привлечении капитала иностранных партнеров — компаний North Base Media и Omidyar.

После вынесения приговора Ресса сказала: "Сегодня победили факты, победила правда, победила справедливость"

Ранее журналистка называла дело против нее следствием её критики в адрес бывшего президента Родриго Дутерте.

В 2021 году Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира, разделив её с российским журналистом, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым.