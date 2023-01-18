Тайные квартиры с бункером

Итальянская полиция обнаружила конспиративную квартиру недавно схваченного босса Cosa Nostra Мессины Денаро.

Ранее следственные органы нашли тайные апартаменты мафиози совмещенные с бункером в сицилийском городе Кампобелло ди Мазара.

Скрывавшийся от правосудия три десятилетия, Мессина Денаро был схвачен в понедельник в больнице, где он проходил лечение от рака толстой кишки.

Глава сицилийской мафии был доставлен в тюрьму строгого режима города Л’Аквила.