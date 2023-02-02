Франция: скромный пиццайоло оказался мафиози, 16 лет находившимся в бегах

Предполагаемый мафиози, который провел 16 лет в бегах, был арестован в Сент-Этьене в центральной части восточной Франции, объявил Интерпол.

63-летний Эдгардо Греко, предполагаемый член калабрийской мафии - "Ндрангета" - был арестован в четверг утром.

Он был приговорен к пожизненному заключению за два убийства, совершенные в январе 1991 года, и покушение на убийство в июле 1991 года.

Греко был арестован французской полицией на основании информации, предоставленной итальянскими карабинерами, которой две страны-партнеры делились в рамках проекта I-Can (сотрудничество Интерпола против 'Ндрангеты).

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что он очень доволен этой важной совместной операцией.

"Деятельность правоохранительных органов не прекращается, день за днем, в Италии и за рубежом, они молча участвуют в непрерывной работе по обеспечению безопасности граждан", - сказал он в Twitter. "Решительные действия государства против всех форм организованной преступности" будут продолжаться "со всей решимостью".

Эдгардо Греко работал пиццайоло в пиццерии в Сент-Этьене под именем Паоло Димитри - так звали преступника из Апулии, сообщает итальянское информационное агентство AGI.

Предположительно, он был членом клана Перна-Пранно, который был самым важным в городе Козенца, где он жил.

"Он считается совместно ответственным за засаду 5 января 1991 года, которая стоила жизни братьям Стефано и Джузеппе Б., которые хотели большей автономии и уважения среди кланов Козенцы", - говорится в пресс-релизе итальянских карабинеров.

Жертвы были убиты "железными прутьями на рыбном складе (...), а их тела исчезли и не были найдены", - говорится в заявлении карабинеров.

В прошлом месяце карабинеры в Палермо (Сицилия) арестовали скрывавшегося 30 лет Маттео Мессину Денаро, самого разыскиваемого мафиози Италии.