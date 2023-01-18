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мир

Рост рождаемости в Португалии

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 Кнарик Хачатрян
Новорождённый в одной из больниц Португалии
Новорождённый в одной из больниц Португалии   -   Авторское право  MICHAEL MACOR/San Francisco Chronicle

Перепись населения Португалии подтвердила, что страна завершила минвуший год  с увеличением рождаемости на 5% после исторического падения в 2021 году.  В 2022-ом было зарегистрировано более 80 000 новорождённых, это весьма обнадеживающий показатель для стареющей страны с населением чуть более 10 млн человек. 

По статистике, за последние 10 лет Португалия потеряла более 200 000 жителей. По некоторым прогнозам, в 2070 году численность населения страны составит всего 8 млн человек, 35% из них будут старше 65 лет.